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Depremde 48 kişi hayatını kaybetmişti: Serdarbey Apartmanı davasında karar çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan müteahhit Ali Serdar Kazancı'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi
ANKA
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Depremde 48 kişi hayatını kaybetmişti: Serdarbey Apartmanı davasında karar çıktı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Serdarbey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 48 kişi yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan idddianamede müteahhit Ali Serdar Kazancı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık müteahhit Kazancı duruşmaya katılmadı. Duruşmada, müşteki avukatları, Kazancı'nın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Kazancı'nın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Tahliyesini ve beraati yönünde karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Kazancı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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