Depremde 69 kişiye mezar olan Hacı Ömer Apartmanı davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hacı Ömer Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Enkaz yığınına dönen binada 69 kişi yaşamını yitirdi ve dört kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacı Ömer Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular ve Süleyman Kemal Duyar hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Bilirkişi raporu dosyaya eklendi

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada, dosya için yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beş akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

Bilirkişi raporunda, binanın projelerinin hazırlandığı tarih itibari ile 1975 Deprem Yönetmeliğine tabi olduğu belirtilerek, "Her ne kadar 1975 deprem yönetmeliğine göre tasarımda hesaplanan deprem yükü değeri aşılıyor olsa da imalat hataları ve denetim eksiklikleri olmasaydı, binada ağır hasar oluşsa dahi gevrek davranış göstererek tümüyle ani göçme meydana gelmeyeceği kanaatine varılmıştır" tespitinde bulunulmuştu.

"Betonun elle un ufak edilebilir olduğu..."

Raporda, binanın beton kalitesinin kötü olduğu, elle un ufak edilebilir beton içerisinde bolca deniz taşı çakılı bulunduğu, taşıyıcı sistem kolon, kiriş, perde etriyelerinin yapı teknik şartnamesine uygun olmayan şekilde ve aralıkta yapıldığı gibi tespitlere de yer verilmişti.

Savcı sanıkların "bilinçli taksir"den cezalandırılmasını talep etti

Davanın dördüncü duruşması Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Çetin Kurt, müdahiller ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını, yargılama sırasında vefat eden sanık Süleyman Kemal Duyar hakkındaki kamu davasının ise düşürülmesini talep etti.

Sanıklar ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti sonraki davayı 22 Nisan'a erteledi.

Ebrar Sitesi davasından da hüküm giydiler

Sanıklardan Tepebaşı ve Öz, Ebrar Sitesi H Blok'un çökmesi sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 14 yıl 5 ay 10'ar gün, B Blok'un yıkılması ve 115 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada ise 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Sanıklar hakkında açılan diğer deprem davaları devam ediyor.