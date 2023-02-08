Depremde bedava barınma sağlayan otellere vergi kolaylığı

Depremden etkilenen kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Antalya başta olmak üzere muhtelif illerde otel ve benzeri tesislerde geçici konaklama imkanı veriliyor.

Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşların talep etmeleri halinde afet bölgelerinden tahliye edilmesine ve belirlenen illerde geçici olarak konaklamalarının sağlanmasına başlandı.

Afetin getirdiği olağanüstü şartlar nedeniyle söz konusu işletmelerin depremzedelere verdikleri bedelsiz hizmetler, emsali olan hizmetler olmadığından, herhangi bir kazanç oluşmayacak, KDV ve konaklama vergisi de hesaplanmayacak.

Ayrıca bu işletmelerin, depremzedelere bedelsiz olarak verdikleri konaklama, yeme-içme gibi hizmetler için yaptıkları masrafları da gider olarak dikkate alınacak.