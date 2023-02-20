Depremde can kaybı 41 bin 156'ya çıktı
AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde 11 ilde hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini açıkladı.
AA
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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sezer, depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğünü belirtti. Sezer, "Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz." ifadesini kullandı.