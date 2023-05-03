Depremde engelli hale gelenlerden protez-ortez ve tedavi ücreti alınmayacak

ANKARA (EKONOMİ) - Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 Şubat depremlerinde sinir ve ekstremite hasarı oluşan kişilerin yaralanma seviyelerine göre ve kurul raporuyla ilk kez kullanacakları alt ve üst ekstremite - gövde protez ve ortezleri ile bunlara yönelik tedavilerin masrafı alınmayacak. Bu kişilere yönelik her türlü kapsam içindeki harcama, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde, Genel Sağlık Sigortası olan kişilerin masrafları SGK tarafından, sosyal güvencesi yok ise İçişleri Bakanlığı tarafından ödenecek. Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esaslarda Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.