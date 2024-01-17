Deprem’de kızını kaybeden Orhan Aydın’dan CHP’ye Lütfü Savaş tepkisi

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da annesi ile yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın, CHP'nin Hatay'da tekrardan Lütfü Savaş'ı aday göstermesine tepki gösterdi.

Parti yönetimine de seslenen Aydın, "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı. Belediyenin nerede olduğunu soran Aydın "Evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı belediyeye oy verecek?" diyerek sitem etti.