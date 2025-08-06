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Depremde ölen avukatların kayıtlarını silmişlerdi! TBB’den 'sahte diploma' tepkisi geldi

Türkiye Barolar Birliği, sahte diploma soruşturmasında depremde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarının silindiği iddialarına tepki gösterdi. TBB “Kamu davasını etkin şekilde takip edeceğiz. Hesap sorulmalı” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Depremde ölen avukatların kayıtlarını silmişlerdi! TBB’den 'sahte diploma' tepkisi geldi
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), sahte e-imza ile üniversite diploması alındığı, bu kapsamda 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silinip, yerine başkalarının kaydedildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Soruşturmaları takip edeceğiz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı kamu görevlileri adına bilgi ve rızaları olmaksızın çıkarılan elektronik imzalarla sahte diplomalar, ehliyetler ve ruhsatnameler düzenlendiğine ilişkin haberler kamuoyunu yoğun şekilde meşgul etmektedir. Kamuoyuna yansıyan haberlerde aralarında depremde hayatlarını kaybeden meslektaşlarımızın da bulunduğu bazı mezuniyet kayıtlarının değiştirildiği yönünde iddialar da yer almaktadır. 

Söz konusu iddialar üzerine yetkili mercilerle iletişim kurularak, konuyla ilgili iki ayrı iddianame düzenlendiği ve tespit edilen şüpheliler hakkında kamu davası açıldığı, ayrıca henüz iddianame süreci tamamlanmamış bir başka soruşturmanın daha sürdüğü bilgisine ulaşılmıştır. Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde; aralarında 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşlarımızın da bulunduğu bazı kişilere ait hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde tahrif edildiği ve bu yolla bazı sanıklar adına hukuk fakültesi mezuniyet kaydı oluşturulduğunu gösteren somut bulgular belirlenmiştir.

Öte yandan şu ana kadar hazırlanan iddianamelerde şüpheli/sanık sıfatıyla adı geçen kişilere ilişkin Türkiye Barolar Birliği kayıtlarında yapılan incelemelerde, söz konusu şahıslar adına düzenlenmiş avukatlık ruhsatnamesi bulunmadığı, bu kişilerin herhangi bir baro levhasına kayıtlı olmadıkları ve staj başvurusu kayıtlarının bulunmadığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Kamu düzenine duyulan güveni ve vefat eden meslektaşlarımızın hatırasını hedef alan bu hukuka aykırı fiiller karşısında, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vererek en ağır şekilde cezalandırılması için kamu davasını ve yürüyen soruşturmayı etkin şekilde takip edeceğimizi, gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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