Depremde yıkılan binaların müteahhiti kaçmaya çalışırken yakalandı
Adıyaman’da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olan Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
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Hüseyin ASLİYÜCE
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olan Yavuz Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Edilinen bilgiye İstanbul Havalimanı emniyet şube polisleri tarafından gözaltına alınan Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş ifadesi alınmak üzere Havalimanı karakoluna götürüldü.