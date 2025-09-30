Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında yeni bilirkişi raporu alınacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri firari olmak üzere toplam 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuksuz sanık fenni mesul Mehmet Tekin, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Firari sanık Ertan Danacı ise duruşmada yer almadı.

Tutuklu sanık pastane yetkilisi Mustafa Pekel, suçsuz olduğunu savundu. Pastanedeki tadilat işlerini firari sanık Ertan Danacı'ya verdiğini belirten Pekel, 2017 yılında yapılan çalışmaların binanın yıkılmasına neden olmadığını iddia etti. Ayrıca, kolon ve perde beton kesimi yapılmadığını da öne sürdü.

Tadilat işlemleri için herhangi bir resmi kuruma başvurmadıklarını itiraf eden Pekel, "Herhangi bir kurumdan tadilat izni almadık. İşi küçük gördük, izin almadık. Maraş'ta o dönem böyle bir uygulama yoktu" ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı'nın, "İki yıldır dava sürüyor, neden gelip teslim olmadın?" sorusuna ise Pekel, "Korktum, tutuklanacağım diye gelemedim" şeklinde yanıt verdi.

Tutuklu sanık pastane yetkilisi Sami Kervancıoğlu ise savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, tadilatı Ertan Danacı'nın yaptığını, işleri ise Mustafa Pekel'in takip ettiğini ifade etti.

"Ben sonuna kadar çocuklarımın hakkını savunmaya devam edeceğim"

Depremde oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "703 gündür firar etmişler, gelmişler, 'suçsuzum' diyorlar. 703 gündür neredeydiniz? Villada tatil yapmışlar, suçsuzlarmış. Bana, 'bunlar zengin başademezsin' diyorlar. Ama ben sonuna kadar çocuklarımın hakkını savunmaya devam edeceğim. Şimdi Ertan Danacı'yı suçluyorlar. Ertan Danacı iki yıl yattı, bunları satmadı; bunlar iki ay yattı, Ertan Danacı'yı sattılar. Tadilat izni almaya bile tenezzül etmemişler. Astıkları astık, kestikleri kestik; ama izni bile almamışlar" dedi.

"Biz olası kastla, bilinçli taksirle veya taksirle suçlanmaları kabul etmiyoruz"

Tutuklu sanıklardan Kervan Pastanesi yetkililerinin avukatı Ersan Şen, "Müdahil taraf, 'Bizde cezasızlık kültürü var' diyor. Mahkemeleri beğenir ya da beğenmezsiniz, kararı kabul edersiniz ya da etmezsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini itham edemezsiniz. Başından beri yapılan tadilatın binanın yıkımına neden olmadığını savunuyoruz. Gelen iki üniversite bilirkişi raporu da bu yönde. Biz bilirkişi raporuna değil, size güveniyoruz. Eğer raporlar istedikleri gibi gelseydi, şimdi raporları kutsarlardı. Tadilat ile yıkım arasında nedensellik bağı kurulmazken, bu kişilerin olası kastla cezalandırılmasına nasıl karar verebiliriz? Biz olası kastla, bilinçli taksirle veya taksirle suçlanmalarını kabul etmiyoruz" dedi.

Savcı, Kervancıoğlu ve Pekel'in tutukluluklarının devamını talep etti

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında; üzerlerine atılı suçun niteliği, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi ve adli muayene raporları, tanık ve müşteki beyanları, olay yeri inceleme ve diğer tutanaklar dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirtti. Sanıkların uzun süre firari kalmaları, ancak olaydan yaklaşık iki yıl sonra yakalanabilmeleri ve isnat edilen suçun cezasının ağırlığı göz önüne alındığında, tutukluluğun bu aşamada ölçülü olduğu, adli kontrol tedbirinin ise yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, firari sanık Ertan Danacı hakkında çıkarılan yakalama kararının sürdürülmesini, sanık Mehmet Tekin'in adli kontrol tedbirinin devamını ve bilirkişi raporlarındaki görüş farklılıklarının giderilmesi için teknik bir üniversiteden yeni kusur raporu alınmasını talep etti.

"En azından adli kontrol şartıyla tahliye edin"

Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu, savcının mütalaasına itiraz ederek tutukluluk hallerinin kaldırılmasını, Pekel ise en azından adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Duruşma 12 Aralık'a ertelendi

13 saatlik duruşmanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu pastane yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in tutukluluk halinin devamına, firari sanık Ertan Danacı hakkında çıkarılan yakalama kararının sürdürülmesine ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasına hükmederek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

Ne olmuştu?

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın enkazında 35 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında; 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her biri için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanık müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan Başsavcılık, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan ve binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile Kervan Pastanesi'nde yapılan tadilatlara onay veren Onikişubat Belediyesi personelleri Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

703 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 14 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Lüks bir villada saklandıkları belirlenen sanıklar, gözaltına alındıktan sonra Kahramanmaraş'a sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Kervancıoğlu ve Pekel, cezaevine gönderildi. Firari sanıkların saklandığı villanın, eski AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin damadı Cengiz Gökay'a ait olduğu tespit edildi.