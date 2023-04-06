Depremde yıkılan tesisler 6. Bölge kapsamına alındı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Deprem illerinin 6. Bölge teşvik unsurlarından yararlanmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Deprem bölgesinde yıkılmış olup yeniden yapılacak tesisler, yeni yatırım gibi değerlendirilecek.



EKONOMİ’nin 21 Şubat’ta duyurduğu deprem bölgesindeki illerde yapılacak yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Deprem sebebiyle yıkılmış olup yeniden yapılacak tesisler yeni yatırımların yararlandığı teşvikten yararlanacak. Bunlar için ödenen ücretin asgari ücrete karşılık gelen tutarına, 10 yıl sigorta prim muafiyeti uygulanacak.

Karar ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da değişiklik yapılarak yatırımların 6. Bölge teşvik unsurlarından yararlanmasını öngören program kapsamına deprem illeri dahil edildi.

Asgari yatırım sınırı 1,5 milyon lira

Buna göre deprem bölgesinde asgari 1,5 milyon lira tutarındaki yatırımlar, 6. Bölge teşviklerinden, 6. Bölge için öngörülen sürelerde yararlanabilecekler. Bu kapsamda yararlanılacak faiz ve kâr payı desteği sabit yatırım tutarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek. Karar öncesi kullanılan faiz ve kâr payı desteğinden yararlanılan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacak. Bu destek unsurlarından süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar yararlanacak. Ayrıca deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar da kapsama dahil olacak.

Prim desteği kademeli olacak

Normal teşvik mevzuatında, yeni yatırımlar için sağlanacak sigorta primi işçi ve işveren hissesi desteği, yatırım kapsamında yeni alınan işçiler için geçerliydi. Ancak bu Cumhurbaşkanı Kararı ile deprem sebebiyle yıkılan tesisler için özel bir uygulama hayata geçiriliyor. Depremde hasar gören yatırımların yerine yapılacak yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği ile sigorta primi desteğinin hesaplanmasında bu tesislerin 31 Mart tarihli işçi sayısı dikkate alınacak. Yatırımlara, işletmenin hasar derecesine göre kademeli bir prim desteği sağlanacak. Buna göre tamamen yıkılan veya yıkılmasına karar verilen tesislerdeki istihdamın tamamı ilave istihdam olarak kabul edilecek. Ağır hasarlı tesislerde, 31 Mart itibarıyla işletmede kayıtlı personelin yüzde 75’i ilave istihdam olarak kabul edilerek teşvik sağlanacak. Bu oran orta hasarlı tesislerde yüzde 50, az hasarlı tesislerde yüzde 25 olarak kabul edilecek.

Yatırımlara hangi destekler veriliyor?

İşletme döneminde enerji giderlerinin %30’una 3 yıl destek.

Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası, ithal makine için gümrük vergisi muafiyeti.

Yatırıma katkı oranına göre Kurumlar Vergisinde yüzde 90 indirim. Şahıs şirketlerinde gelir vergisinde aynı oranda indirim.

10 yıl boyunca asgari ücrete karşılık gelen tutar kadar sigorta primi işveren ve işçi payı desteği.

Üst limiti 1,8 milyon lira olmak üzere; TL kredilerde 7, döviz kredilerinde 2 puan indirim.

İmalat sanayindeki yatırımlara inşaat gideri için KDV iadesi ve harç istisnası sağlanıyor.

Binalara 5 yıl süreyle bina vergisinden, teşvik süresi sonuna ise arazi vergisinden muafiyet.