Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan "Ambulans Ali" ikna edilerek konteyner kente yerleşti

Hatay’da yaşayan hemen hemen herkesin tanıdığı, çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen “Ambulans Ali” lakaplı 55 yaşındaki Ali Bozoğlan depremde evini kaybetmişti.

Bozoğlan, deprem sonrasında güvenli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alan bir mağaraya yerleşti.

Valilik konteyner verdi

Mağaraya giden Hatay Valiliği ekipleri, Bozoğlan'ı TOKİ-AFAD Prefabrik Geçici Konaklama Merkezi'ne taşınmaya ikna etti.

Bozoğlan, bu jest için Valiliğe teşekkür ederek, "Mağaram mükemmeldi, ama artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağaramda kalacağım" ifadelerini kullandı.

"Mağaramda daha mutluydum"

Mağarada, oksijenin bol olduğu ve huzur bulduğu için mutlu olduğunu ifade eden Bozoğlan, "Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum" dedi.

Konteynere yerleşmeye başlayan Bozoğlan, eşyalarının temin edildiğini ve hiçbir eksikliği olmadığını belirterek, "Her şeyi getirmişler. Mağara yaşamım daha iyiydi. Hatay Valiliği burayı ikinci evim olarak hediye etti, Allah razı olsun" dedi.

Bozoğlan, mağara yaşamını tercih etse de, konteynerde de yaşamaya devam ediyor. Huzurunu bulmak için her hafta birkaç gününü mağarada geçireceğini belirten Bozoğlan, yaşamındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu ve Hatay Valiliği'ne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.