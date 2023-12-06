Depreme deniz altında yakalandı: Görüntüyü kaydetti, gürültünün şiddetiyle...

Gazipaşa’da serbest dalış yapan Çağdaş Şaşmaz, arkadaşıyla birlikte cumartesi günü sabah saatlerinde ilçeye bağlı Muzkent Mahallesi’nde zıpkınla balık avlamak için denize girdi. 11 Kasım 2023 tarihinde Alanya açıklarında meydana gelen ve büyüklüğü 4,2 açıklanan depreme deniz altında yakalan Şaşmaz, o anları amatör kamerası ile kaydetti.

Deprem esnasında çıkan gürültünün şiddetiyle vücudunun titrediğini söyleyen Şaşmaz, ilk anda dinamitle balık avlandığını düşündüğünü dile getirdi.

"Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şaşmaz, “Videoda gördüğünüz taşın yanına vardığımda taşın kenarında birkaç yem balığının kaçışlarını gördüm ve agaşon yapmaya karar verdim. Tam aşağı doğru inip taşın gölge kısmına doğru yatacakken birden bir gürültü olmaya başladı. Gürültü o kadar şiddetliydi ki vücudumu tamamen titretti. İlk olarak aklıma kıyıdaki tral sürüsü geldi. Çok hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Zaten sığ bir sudaydım. Bazı cani insanların o balık sürüsüne dinamit atmış olabileceğini düşündüm. O denli bir patlamaydı. Daha önce karşılaşmadığım için sadece hayal ettiklerimle kaldım” dedi.

Yaşanan şiddetli gürültünün ardından denizde balık kalmadığını söyleyen Şaşmaz, “Sonradan aklıma deprem geldi. Deniz hareketlerinde fazla bir değişme yoktu. Ve ortalık bir anda sessizliğe büründü. Neredeyse hiç balık kalmamıştı" ifadelerini kullandı.