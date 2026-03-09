Denizli depremi sonrası hastane ve okullarda panik anları kameralara yansıdı

Denizli'de bu sabah saat 09.21 sıralarında merkez üssü Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Denizli olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle haftanın ilk gün yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı. Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD'dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı. Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı.

Ekipler tarafından saha kontrolleri yapıldı

Büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası yapılan ilk tespitlere göre; merkez üssü Buldan'a bağlı Yenicekent Mahallesi'ndeki eski belediye binası ve bazı eski evler ile Güney ilçe merkezindeki Orta Mahalle'deki metruk binalarda çatlak ve çökmeler meydana geldi. Depremin ardından AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve ilgili tüm kurumlar tarafından saha tarama çalışmaları başlatıldığı, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilemediği bildirildi. Gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği, başta buldan ilçesi olmak üzere çevre ilçe ve mahallelerde ekipler tarafından saha kontrolleri yapıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Denizli'deki depremle ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada; "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Panik anları cep telefonu görüntülerine yansıdı

Deprem sonrası hastane acil servileri ve okullarda yaşanan panik anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Korkuya yapılan vatandaşlar, kendilerini dışarıya attı. Depreme evinde yakalanan bir kadın, merkez üssü Buldan'daki binada yaşanan sarsıntı geçinceye kadar dua etti.