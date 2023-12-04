Depremi saniyeler öncesinde haber verdi: iPhone ve Android cihazlarda deprem uyarısı nasıl alınır?

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir ve Yalova'dan da hissedildi. Depremin ardından en büyüğü 4,5 olmak üzere 13 artçı deprem kaydedildi.

Android cihazlar depremi 1 dakika önceden bildirirken vatandaşlar, iPhone cihazlarda bu özelliğin olup olmadığını merak ediyor.

Peki, iPhone cihazlarda deprem bildirimleri nasıl aktif hale getirilir? iPhone ve Android cihazlarda deprem uyarısı nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

İlk olarak "Ayarlar" kısmına girerek "Bildirimler" sekmesine giriş yapılır.

Daha sonra cihaza yüklü uygulamaların yer aldığı bir ekran geldiğinde en aşağıya inerek şu adımlar izlenir:

"Hayati Uyarı Bildirimi"

"Kayıp/Kaçırma Uyarı Bildirimi"



Seçeneklerini aktif ederek deprem uyarı bildirimlerini alabilirsiniz.