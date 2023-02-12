Depremin 7. gününde mucize haberler devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Depremin 150. saatinde yeni mucize

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde 150. saatinde bir mucize daha gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ‘150. saat müjdesi’ olarak paylaştı. Hatay'da 150. saatte 3 yaşında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı.