Depremin ardından 40 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Reuters'a konuşan bir Türk yetkiliye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen ölümcül depremden kaçan yaklaşık 40 bin Suriyeli, iki hafta içinde Türkiye'den isyancıların kontrolündeki kuzeybatı Suriye'ye döndü

Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 13 bin 500 kişi Bab Al-Hawa'dan, yaklaşık 10 bin kişi Cerablus geçişinden ve yaklaşık 7 bin kişi Bab Al-Salam ve Tel Abiad kapılarından geçerek Suriye'ye döndü.

Dönenlerin sayısı 40 bini aştı

Bir Türk savunma bakanlığı yetkilisi ise Reuters'a, Pazartesi günü ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 40 bin'e ulaştığını doğruladı.

Yetkili, daha fazla Suriyelinin geri döndüğünü ve sayının her geçen gün arttığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin geçen yıl Nisan ayında, Ramazan Bayramı tatilinden hemen önce uygulamaya koyduğu kısıtlamalar, tek yönlü geri dönüşü teşvik etmek amacıyla geçici koruma izinli Suriyelilerin Suriye'ye gidiş-dönüş yapmalarını yasaklamıştı.

Konu hakkında Reuters'a konuşan, deprem bölgesinde yaşayan bir göçmen, Suriye topraklarına geri dönüş hakkında "İnsanlar nereye gittiklerini bilmeden gidiyorlar, şimdilik buradan gitmek istiyorlar" yorumunu yaptı.