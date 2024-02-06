Depremin etkilediği 11 ilde nüfus 220 bin azaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ilde etkili olurken 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Hasar tespit çalışmalarında 680 bin konut, 170 bin işyeri olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılmaz hale geldi. Hem can kaybının hem de maddi hasarın oluştuğu 11 ilde yaşam da zorlaştı.

220 bin 447 kişi göç etti

Birçok kişi yaşadıkları şehirlerden göç etmek zorunda kaldı. Bu durum 2023 nüfus sayımında da kendini gösterdi. TÜİK’in yeni açıkladığı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2022 yılında depremin etkilediği 11 ilde toplam nüfus 14 milyon 13 bin 193 iken 2023 yılında nüfus sayımı 13 milyon 792 bin 476 olarak açıklandı. Bir başka ifadeyle 11 ilin toplam nüfusu bir önceki yıla göre 220 bin 447 azaldı.

En fazla göç Hatay'dan yaşandı

Nüfus 11 il içinde Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Adana ve Osmaniye’de düştü. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ’da nüfus artışı olmasına rağmen 11 ilin toplamında düşüş kaydedildi. Nüfusu en fazla düşen il 2022 yılına göre 141 bin 403 fark Hatay oldu. Onu 69 bin 855 ile Malatya izledi. Nüfusun en fazla arttığı ise 43 bin 854 ile Şanlıurfa oldu.