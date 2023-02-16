Depremin korkunç gücü: Yapıları yerinden hoplatıp yıktı!
Hatay’da deprem dalgalarının yatay vuruş gücü, Rönesans Rezidans gibi yapıları temelden söküp, hoplatarak yıktı.
Kahramanmaraş depremlerinde yeryüzünde az görülür bir olay yaşandı. Deprem Rönesans Rezidans gibi yapıları blok halinde yıktı.
Profesör Doktor Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depremlerinde Rönesans Rezidans'ı blok şekilde yıkan deprem dalgalarının yerçekimi ivmesini yenerek yapıları yerinden söktüğünü, yeryüzünde az görülür bir şekilde binaları hoplatarak olağanüstü bir yıkım gerçekleştirdiğini ifade etti.
Prof. Ercan, Antakya ile Defne’de yıkımların çok olmasının ana nedeninin yalnızca yapısal ile yersel koşullardan değil,deprem yönetmeliğine göre 400 gal olması gereken yatay ivmenin yer çekimi ivmesini yenen güçte 1,300’e çıkmasıyla gerçekleştiğini belirtti.
Ercan, Hatay’a doğru yerden sarsarak, kırarak giden tezkıran dalgalarının yatay vuruş gücünün Rönesans Rezidans'ın arkaya kapaklanarak yıkılmasına neden olduğunu açıkladı.
Antakya ile Defne’de yıkımların çok olmasının ana nedeni,yalnızca yapısal ile yersel koşullardan değil,deprem yönetmeliğine göre 400 gal olması gereken yatay ivmenin yer çekimi ivmesini yenen güçte 1,300’e ulaşmasıyla oluşmuştur.Bu nedenle rönesans arkaya kapaklanarak yıkılmıştır pic.twitter.com/ozi6aCyMiE— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 16, 2023