Depremin korkunç gücü: Yapıları yerinden hoplatıp yıktı!

Kahramanmaraş depremlerinde yeryüzünde az görülür bir olay yaşandı. Deprem Rönesans Rezidans gibi yapıları blok halinde yıktı.

Profesör Doktor Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depremlerinde Rönesans Rezidans'ı blok şekilde yıkan deprem dalgalarının yerçekimi ivmesini yenerek yapıları yerinden söktüğünü, yeryüzünde az görülür bir şekilde binaları hoplatarak olağanüstü bir yıkım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Prof. Ercan, Antakya ile Defne’de yıkımların çok olmasının ana nedeninin yalnızca yapısal ile yersel koşullardan değil,deprem yönetmeliğine göre 400 gal olması gereken yatay ivmenin yer çekimi ivmesini yenen güçte 1,300’e çıkmasıyla gerçekleştiğini belirtti.

Ercan, Hatay’a doğru yerden sarsarak, kırarak giden tezkıran dalgalarının yatay vuruş gücünün Rönesans Rezidans'ın arkaya kapaklanarak yıkılmasına neden olduğunu açıkladı.