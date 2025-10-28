  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da sağanak yağış etkili oldu (Video)
Takip Et

Depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da sağanak yağış etkili oldu (Video)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak, çalışmaları olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı'da sağanak yağış etkili oldu (Video)
Takip Et

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede sağanak başladı.

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı.

Deprem korkusu nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanaktan korunmak için kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı.

Yardım kuruluşları, burada zaman geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba dağıttı.

 

Gündem
TELE1'in YouTube kanalı açıldı: Yaklaşık 1,4 milyon abone kanala yeniden erişim sağladı
TELE1'in YouTube kanalı yeniden açıldı
Son dakika: Sındırgı'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Sındırgı'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Sağlık Bakanı açıkladı: Balıkesir Sındırgı depreminde yaralanan 26 kişi taburcu edildi
Bakan açıkladı: Depremde yaralanan 26 kişi taburcu edildi
Balıkesir Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Balıkesir Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de hissedildi: Depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar (Video)
Depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar (Video)
Ali Babacan: Konu iktidarın yararına ise hukuk bir kenara bırakılıyor
Ali Babacan: Konu iktidarın yararına ise hukuk bir kenara bırakılıyor