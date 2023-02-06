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Depremler nedeniyle bazı tren seferlerine ara verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremler nedeniyle Fırat Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ile İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası trenlerin bazı seferlerine ara verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verilen tren seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bugün Elazığ-Adana-Elazığ arası işleyen Fırat Ekspresi ile Ankara-Kurtalan-Ankara arası işleyen Güney Kurtalan Ekspresi için tüm duraklarda, Ankara-Malatya-Ankara arası işleyen 4 Eylül Mavi Ekspresi için ise yalnızca Sivas-Malatya arasında işletmeciliğe ara verilecek.

Yarın da Ankara-Tatvan-Ankara arası işleyecek Van Gölü Ekspresi de yolcu taşımacılığını durduracak.

Bölgesel trenler için ise İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası geçici süreli işletilmeyecek. Bilet alan yolcuların bilet ücretleri kesintisiz şekilde iade edilecek. Trenlerin işletilme tarihi ayrıca duyurulacak.