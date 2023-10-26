Depremler sarsmaya devam ediyor

Türkiye her gün yeni bir depremle sallanıyor. Şubat ayında büyük depremi yaşayan Hatay, bugün saat 11.32'de yine depremle sallandı.

AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Deprem yerin 7.86 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD, Hatay depreminin ardından bir depremin de Muğla'nın Datça ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Datça, 3.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son olarak, Ege Denizi'nde yaşanan depremin büyüklüğü de 3.7 olarak ölçüldü.