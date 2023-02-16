Depremlerde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi
Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi.
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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde can kaybı artıyor.
Depremde saat 11.15 itibarıyla can kaybı 36 bin 187, yaralı sayısı 108 bin 68'e yükseldi.
Felakette yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı 11 bin 302 olarak açıklandı. Depremde yaralanan 13 bin 208 kişi ülke genelindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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