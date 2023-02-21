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Depremlerde can kaybı 42 bini aştı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremle sarsıldı. Ardından 20 Şubat'ta Hatay merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki deprem daha gerçekleşti. Depremlerden 11 il etkilenirken can kayıpları artmaya devam ediyor. 

Son olarak AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depreme ilişkin son durumu açıkladı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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