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Depremlerde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşunda bulunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı, şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Depremlerde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşunda bulunulacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konusunda 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı aktarıldı.