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Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500'e yükseldi

Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu.

Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soylu, enkaz kaldırma çalışmaları konusunda, "57 bin 29 acil yıkılacak ve yıkık enkazın şu ana kadar 40 bin 969'u kaldırıldı." dedi.

 

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