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Depremlerden etkilenen Arguvan'da afet konutları yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Arguvan ilçesinde deprem konutlarının yapımı devam ediyor.

Haber Merkezi
AA
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Depremlerden etkilenen Arguvan'da afet konutları yükseliyor
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tepebağ, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde yapımı süren deprem konutları alanında incelemede bulundu.

İlçede muhtarlarla bir araya gelen Yavuz, daha sonra yapımı süren deprem konutları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, afete dirençli şehirler kurmanın önemli olduğunu ifade etti.

"Gecemizi gündüzümüze katarak, her bir vatandaşımız güvenli bir yuvaya kavuşuncaya kadar bu gayretimiz sürecektir"

Kentin birçok bölgesinde inşaatların yükseldiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Açıkça ifade etmeliyim ki, yaşadığımız felaketin büyüklüğü, birçok gelişmiş ülkenin dahi altından kalkamayacağı boyuttadır. Ancak bizler, millet olarak her zaman bu tür sınamalarda kenetlenmeyi, dayanışmayı başaran yüce bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Malatya'mızda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak, her bir vatandaşımız güvenli bir yuvaya kavuşuncaya kadar bu gayretimiz sürecektir. Çünkü devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği bir sözü var. Bu sözü, en kısa sürede yerine getireceğiz."

Vali Yavuz, daha sonra inşası süren Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Tepebağ Mahallesi'nde yapımı süren 57 deprem konutu ve 4 iş yeri, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde 42 hafif çelikten yapılan köy konutlarının şantiye alanını gezdi.

Ziyarete, Vali Yardımcıları Osman Kural ve Abdulselam Bıçak, Arguvan Kaymakamı Seher Söyler, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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