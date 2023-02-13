Depremzede 369 refakatsiz çocuk ailelerine telim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki 1362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini bildirdi.
AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refaketsiz çocuklarına durumuna ilişkin açılama yaptı.
Bakan Yanık, depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini bildirdi.