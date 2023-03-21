Depremzede öğrenciler için kredilerin bursa çevrilmesi çağrısı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na, depremzede öğrencilere verilerin kredilerin bursa çevrilmesi çağrısı yaptı.

Gaytancıoğlu, yaptığı açıklamada, "Kredilerini bursa çevirelim. Bu, çok zor bir şey değil. Bunun için kanun çıkarmaya, TBMM’de konuşmaya bile gerek yok. Bir kararname ile depremde evleri yıkılmış olan, hasar görmüş olan, tutanakla belirlenmiş olan bütün gençlerimizin; ailelerini, birinci derece yakınlarını kaybeden üniversite çağındaki bütün gençlerimizin kredi borçlarını silelim. Var olan borçlarını, her ay almakta oldukları kredilerini de bursa çevirelim." ifadelerini kullandı.