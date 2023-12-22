'Depremzede sokakta ama siz AFAD için 350 milyon TL'lik bir otel projesi yapıyorsunuz'

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde söz aldı.

Konuşmasında, "2024 yılı bütçe gideri 11 trilyon 89 milyar, gelir ise 9 trilyon 404 milyar yani 2024 yılı bütçesine başlarken, daha başlangıçta bütçe açığıyla başlıyorsunuz." diyen Arı şunları kaydetti:

"9 trilyon 404 milyarlık bir gelir bütçesinin ise hemen hemen tamamı vergiden oluşmakta. Bu vergi ise çoğunlukta da dolaylı vergi sistemiyle toplanan yani bizim gariban vatandaşın, emekçinin, çalışanın, işçinin, işsizin yaptığı harcamalarla, ödediği vergilerle oluşan gelir. Yani kısacası, geçen yıl bu bütçeyi düzenlerken, 2023 yılı bütçesini düzenlerken ve sonrasında ek bütçe yapmak zorunda kaldığınız bütçeyle beraber 4 trilyon 929 milyarlık bir 2023 yılı bütçesi vardı. Sonuçta, bugünkü gelen rakam neredeyse 2 katına yaklaşıyor. Bu ne demek? Bu, bizim vatandaşımızın omuzlarına yük demek; bu, çalışanımızın vergi ödemesi demek, emeklimizden kesinti yapılması demek, dolayısıyla da yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaşması demek.

"İktidar Finike’yi yemek için uğraşıyor"

Antalya, tarımıyla, turizmiyle, gelişen ticaretiyle, sanayisiyle gerçekten genel bütçeye çok önemli katkılarda bulunan, genel bütçeye büyük vergiler ödeyen bir şehir ama Antalya’ya yapılmak istenen yatırımlar, örneğin, Alanya-Antalya çevre yolu yıllardır bekleniyor; işte 'Yıllardır seçimlerde malzeme yaptınız, meze yaptınız' dedik. Şimdi, bu yolun göstermelik -işte seçim geldi- ihalesi yapıldı ama Antalya’ya ayıracağınız 76 milyar liranız yok. Benim vatandaşıma kamu-özel iş birliğiyle bir çevre yolu yapılması ihale edildi; eğer bu yol yapılırsa geçen de bunun parasını verecek, geçmeyen de vermek zorunda kalacak. Buradan soruyorum: Antalya’ya harcayacağınız 76 milyarınız yok mu? Niye kamu-özel iş birliğiyle bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz? Antalya genel bütçeye bu kadar vergi gönderen bir şehir. Evet, bu yol ihtiyaç ama toplam maliyeti 76 milyar; gerçek, reel maliyetinin ne olduğunu sorduk, bakalım cevabı gelirse bu gerçeği öğreneceğiz. İşte, bu iktidarın Antalya’ya bakış açısı bu. Bu kadar bir parayı ayıramadı ve kamu-özel iş birliğiyle bu yolu yapıyor ama iktidarın Antalya’ya bir başka bakış açısı daha var. 'O da ne?' derseniz, bakın, bizim Antalya’da en güzel ilçelerimizden bir tanesi Finike ilçesi. Bu iktidar Finike’yi inanın yemek için uğraşıyor. Nasıl mı? Bakın, denize sıfır, hemen denizin dibinde, liman kenti olarak geçen Finike’de tepede bir yer var. Toplam 90 bin metrekarelik bu yeri önce 'kültürel sporlar, geleneksel sporlar' adı altında… Bakın, buradan size söylüyorum: 1 metrekare dahi düz alan yok, burada atçılık sporu yapacaksınız. Ya, kayaların, betonların, taşların arasında hangi ata bineceksiniz, ben size soruyorum. Okçuluk sporu yapılacakmış.

AFAD için otel projesi

Şimdi, bakın, buradaki amaç ne? Şimdi, yeni bir proje ortaya çıkınca amacın ne olduğunu daha iyi gördük. Bir deprem yaşadık, depremde ciddi bir maliyet var. Daha vatandaşımızın barınacağı evi yapamamışsınız ama ne yapmaya çalışıyorsunuz ben size söyleyeyim: Bu alana, denize sıfır bir alanı var Finike’nin, işte, o bahsettiğim yerin hemen önünde denize uzanan noktaya AFAD için 350 milyon TL'lik bir otel projesi yapıyorsunuz. Sayın iktidar temsilcileri, AFAD için 'eğitim tesisi' adı altında atçılık ve okçuluğu da birleştirdiğinizde, işte, Finike’nin değerlerini resmen gasbedeceğiniz bir proje yapmak üzeresiniz.

Depremzede sokakta ama siz 100 odalı, hamamı olan, saunası olan, fitness salonu olan, spor tesisi olan AFAD oteli yapıyorsunuz. Birleştirdiğinizde burası tatil köyü amacı taşıyacak. Ben size söylüyorum: Finike’nin, Antalya’nın değerlerini yok etmeye, gasbetmeye çalışmayın, Finike’den elinizi çekin diyorum." (ANKA)