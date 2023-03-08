Depremzedeler çadır kentlere adres beyanı yapabilecek

ANKARA (EKONOMİ) - İçişleri Bakanlığı deprem felaketi sonucu yerleşim yeri kullanılamayacak hale gelen vatandaşların yerleşim yeri adreslerinin, karavan, çadır, prefabrik ev, yurt gibi bölgelere beyan edilebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada afetzede vatandaşların mağduriyetinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için yerleşim yeri adresi depremden etkilenen vatandaşların, değişiklik işlemlerini nüfus müdürlükleri yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapabilmelerine imkan sağlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelen vatandaşlar, yerleşmeleri için gösterilen “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler”e yerleşim yeri adres beyanı yapabilecek.