Depremzedeler için ‘Psikososyal Destek Hattı’

Yeşilay, depremzedelere 258 klinik psikolog ve 125 sosyal hizmet uzmanıyla depremzedelere psikososyal destek sağlayacak.

Konuya ilişkin Yeşilay’dan yapılan açıklamaya göre, depremzedeler için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikososyal Destek Hattını hizmete aldı.

12 Şubat itibariyle 444 98 01 numaralı hat üzerinden hizmet vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikososyal Destek Hattı, ihtiyaç duyan kişilere psikolojik ilk yardım sağlıyor.



Bireyle ilk görüşme sonrası psikososyal ihtiyaçları belirleniyor ve bu doğrultuda görüşmeler sağlanıyor. İlerleyen süreçte; bireyin ihtiyacı ve uzman psikoloğun yönlendirmesiyle çevrim içi (online) veya yüz yüze görüşme gerçekleştirilebiliyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikososyal Destek Hattını’nda 258 klinik psikolog ve 125 sosyal hizmet uzmanı hizmet veriyor.