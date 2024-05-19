Depremzedelere kurayla verilen TOKİ evleri, 25 bin TL'den kiralanıyor

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay - Antakya olmuştu.

Hatay genelinde Mart ayında 7 bin 726, Nisan-Mayıs aylarında 42 bin 800 konutun inşasına hem merkezde hem de depremden hasar gören ilçelerde başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki Hatay'da 10 bin 888 konutun teslim edildiğini açıklamıştı.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Hatay'da, TOKİ eliyle yeni konutların inşası sürerken, sosyal medyada tepki çeken ilan gündeme geldi.

İlanda yer alan bilgilere göre, Hatay Antakya Gülderen TOKİ projesinde yer alan bir dairenin 25 bin liraya kiraya verildiği görüldü. TOKİ evi, “Antakya ve doğa manzaralı” ifadelerinin kullanıldığı ilan sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı.