Derbi önce İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'lere ulaştı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'lere ulaştı. Kadıköy'de trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy’de trafik yoğunluğu oluştu. Dron ile görüntülenen yollarda, stada yönelen taraftarlar nedeniyle bazı ana arterlerde araç kuyrukları oluştu.

Fenerbahçeli taraftarlar da stad çevresinde yoğun kalabalıklar oluşturdu. 

İBB yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

 

