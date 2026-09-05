Derbi öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu: 1200 banka hesabına el konuldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul merkezli kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik takip ve operasyonel çalışmalar sonucunda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, bin 200 IBAN ile bahis bağlantılı faaliyet gösteren yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

98 bin siteye erişim engeli getirildi

Çalışmalar neticesinde belirlenen yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar çıkarıldı. Bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı saptanan 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait bin 200 banka hesabına el konulurken, ilgililer hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

"Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yürütülen kararlı mücadeleye dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."