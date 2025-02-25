Derbinin ardından Trabzonspor Sloven hakem Vincic'i istedi

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

"Hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inanıyoruz"

0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Acun Ilıcalı: "Trabzon'un Vincic'i istemesi normal"

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un bu talebini doğal bulduğunu belirtti.

Ilıcalı, "Trabzonspor'un da Vincic'i istemesi normal. Biz buraya adaleti getirdik. Aslında biz getirmedik, isyan ettik. Ağustos ayında yabancı VAR istedim. Sonra Beşiktaş, Trabzonspor, küçük takımlar isyan etti. TFF de 4 ay sonra, puan farkı 8 oldu ve yabancı VAR getirdik. Sahada katliamın sürdüğünü söyledik ve orta hakem de yabancı oldu. Trabzonspor da yabancı istiyor. Herkes istiyor" dedi.