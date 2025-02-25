  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Derbinin ardından Trabzonspor Sloven hakem Vincic'i istedi
Takip Et

Derbinin ardından Trabzonspor Sloven hakem Vincic'i istedi

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Derbinin ardından Trabzonspor Sloven hakem Vincic'i istedi
Takip Et

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yapacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

"Hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inanıyoruz"

0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Acun Ilıcalı: "Trabzon'un Vincic'i istemesi normal"

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un bu talebini doğal bulduğunu belirtti.

Ilıcalı, "Trabzonspor'un da Vincic'i istemesi normal. Biz buraya adaleti getirdik. Aslında biz getirmedik, isyan ettik. Ağustos ayında yabancı VAR istedim. Sonra Beşiktaş, Trabzonspor, küçük takımlar isyan etti. TFF de 4 ay sonra, puan farkı 8 oldu ve yabancı VAR getirdik. Sahada katliamın sürdüğünü söyledik ve orta hakem de yabancı oldu. Trabzonspor da yabancı istiyor. Herkes istiyor" dedi. 

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Sloven Vincic ne kadar kazandı?Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Sloven Vincic ne kadar kazandı?Gündem
Dev derbiden gol sesi çıkmadıDev derbiden gol sesi çıkmadıSpor
Gündem
CHP'li vekil: "Ucuz et vatandaşa değil, Köfteci Yusuf'a, Burger King ve McDonald's'a tedarik edildi"
CHP'li vekil: "Ucuz et vatandaşa değil, Köfteci Yusuf'a, Burger King ve McDonald's'a tedarik edildi"
İstanbulluların yarısından fazlası kredi kartı borcunu ödeyemiyor
İstanbulluların yarısından fazlası kredi kartı borcunu ödeyemiyor
DEM Parti'den İmralı için yeni hamle: Üçüncü başvuru yapıldı
DEM Parti'den İmralı için yeni hamle: Üçüncü başvuru yapıldı
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın 5 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın 5 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor
İbrahim Kaboğlu ve yönetimi hakkında iddianame hazırlandı: 12 yıla kadar hapis isteniyor
İbrahim Kaboğlu ve yönetimi hakkında iddianame hazırlandı: 12 yıla kadar hapis isteniyor
FIFA’dan, Sivasspor’a transfer yasağı geldi
FIFA’dan, Sivasspor’a transfer yasağı!