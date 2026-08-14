Dere taştı, sel sularına kapıldılar! Giresun’da kayıp 2 kişinin kimlikleri belirlendi

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Giresun’da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu.

Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı.

Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

Keşap ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) araçla seyir halindeyken Keşap-Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sel sularına kapıldılar. Ahmet Yılmaz kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtulurken, bilgisayar öğretmeni olan Mehmet Akkaya ile ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kurtulamadı.

AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde dayı ile yeğenini bulmak için Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlatırken, şahısların içinde bulunduğu araç hurda ve kullanılamaz halde dere içinde bulundu. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.