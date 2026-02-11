Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç'in başkanlığı düştü

Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç'in, 2022 yılında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılandığı davada aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası, istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 26 Ocak 2026 tarihinde kesinleşti. Kararın kesinleşmesiyle birlikte Dinç hakkında kamu haklarından mahrumiyet hükmü uygulanırken, belediye başkanlığı görevi de düşürüldü.

Öte yandan, Derecik Belediye Meclisi'nin 16 Şubat 2026 tarihinde yeni belediye başkanını seçmek üzere toplanacağı öğrenildi. Yeni başkan belirlenene kadar belediye yönetiminin meclis birinci başkan vekili tarafından yürütüleceği bildirildi.

Hasan Dinç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı olarak Derecik Belediye Başkanı seçilmişti. Dinç, Haziran 2025'te partisinden istifa ettiğini açıklamış ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.