Deren Talu'nun uyuşturucu testi sonucuna annesi Defne Samyeli de tepki gösterdi: Bağımsız kurumda test yaptıracak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü isim 8 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Test sonuçlarından bazılarının pozitif çıktığı belirtilen 8 isimden Deren Talu, sonuca tepki göstererek işu açıklamayı yaptı:

"Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertralin sonucu doğru, kullandığım antidepresan. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim."

Defne Samyeli de tepki gösterdi

Talu'nun annesi Defne Samyeli ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız."