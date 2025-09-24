  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile görüştü
Takip Et

Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile görüştü
Takip Et

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile bir araya geldiği belirtildi.

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın da yer aldığı görüşmede, ulusal gündemin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

Zelenskiy'den Putin'i durdurma çağrısı: Savaşı genişleterek sürdürmek istiyorZelenskiy'den Putin'i durdurma çağrısı: Savaşı genişleterek sürdürmek istiyorDünya

 

ABD'de yeni konut satışları beklentileri aştıABD'de yeni konut satışları beklentileri aştıEkonomi

 

Gündem
İmamoğlu, Özgür Çelik'i tebrik etti: Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız
İmamoğlu, Özgür Çelik'i tebrik etti: Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mevkidaşı Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Kongresi için ilk yorum: Ben kongre tartışması içine girmiyorum
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Kongresi için ilk yorum: Ben kongre tartışması içine girmiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi
Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi