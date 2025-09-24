Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile görüştü.
İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile bir araya geldiği belirtildi.
İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın da yer aldığı görüşmede, ulusal gündemin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.
