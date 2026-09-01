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Dervişoğlu, Hürriyetçi Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş heyetleriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hürriyetçi Kamu Sendikalar Konfederasyonu ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyeti ile görüştü.

Haber Merkezi
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Dervişoğlu, Hürriyetçi Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş heyetleriyle görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hürriyetçi Kamu Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Levent Kuruoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım ve başkan yardımcılarını ayrı ayrı kabul etti.

Dervişoğlu, Hürriyetçi Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş heyetleriyle görüştü - Resim : 1

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmelerde İYİ Parti Tüm Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da yer aldı.