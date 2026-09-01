Dervişoğlu, Hürriyetçi Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş heyetleriyle görüştü

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hürriyetçi Kamu Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Levent Kuruoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım ve başkan yardımcılarını ayrı ayrı kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmelerde İYİ Parti Tüm Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da yer aldı.