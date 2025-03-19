Dervişoğlu, İmamoğlu’na destek için İstanbul’a geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık Meclis grup toplantısının ardından milletvekilleriyle kapalı grup toplantısına geçti.

İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gidecek

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Dervişoğlu ve beraberinde 3 parti yöneticisi ya da milletvekilinin gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a gitmesine karar verildi. Dervişoğlu ile 3 partili, bugün Ankara’da bir otelde düzenlenecek divan üyeleri ve 81 il başkanı ile bir araya geleceği toplantının ardından yola çıkacak.

"Bu zorbalığı da aziz milletime şikayet ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, makam hırsına yenildiğini söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu karardan vazgeçmeye çağırdı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının Erdoğan tarafından işlenen anayasal suç olduğunu belirterek "Savcılara suç duyurusunda bulunuyor, bu zorbalığı da aziz milletime şikayet ediyorum." dedi.

Dervişoğlu, Anayasa'nın tanımamazlığının devam etmesi durumunda cumhurbaşkanlığı seçimleri boykot edilmeli ifadelerini kullandı.

"Madem ki her şey cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Tayyip Erdoğan'ı o makamda tutmak için yapılıyor. O zaman muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu iktidarın karşısına bilinmeyen yönlerimizle çıkmak bir sorumluluktur. Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'ya göre bir daha aday olamaz. Anayasa'yı tanımazlık devam ederse ve muhtemel adayların tasfiyesine benzer uygulamalar devam ederse yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir."