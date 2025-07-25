Dervişoğlu, İYİ Parti'nin komisyon kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM'de kurulması planlanan komisyona yönelik üye bildirim talebiyle siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Dervişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Meclis Başkanının çağrısı ile kurulacak olan komisyon, Anayasa veya TBMM İçtüzüğü’nde açıkça tanımlanmış daimi veya geçici ihtisas komisyonlarından biri değildir. Meclis Başkanı’nın bu girişimi tıpkı geçmişteki anayasa veya içtüzük uzlaşma komisyonlarında olduğu gibi siyasi partilerin temsil edilmesini sağlayan gayriresmî ve siyasi inisiyatife dayalı bir düzenleme niteliğindedir.

Diğer taraftan, İçtüzük, bir komisyonun çalışma usul ve esaslarına açıkça yer vermektedir. Komisyonların kuruluş sürecinde amaç, kapsam, hedef, dayanak ve süre net bir şekilde gerekçelendirilmektedir. TBMM Başkanı tarafından gönderilen yazıda ise kurulacak komisyonun ne amaçla oluşturulduğu, gündeminin nasıl belirleneceği ve hangi yöntemle çalışacağına ilişkin hiçbir detay yer almamaktadır.

"Temel işleyiş kurallarına yer verilmemiştir"

Bu komisyon bir karar alacak mı? Şayet karar alınacaksa, hangi oranlar aranacaktır. Kararların oy çokluğu ile mi yoksa nitelikli çoğunlukla mı alınacağı gibi temel işleyiş kurallarına bile yer verilmemiştir. İmralı Canisi ve onun eli kanlı örgütünün talep ve beklentilerini meşrulaştıracak hiç bir faaliyetin içinde bulunmayacağımızı daha önceden de ifade etmiştik. Netice itibariyle, kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatine arz ederim."