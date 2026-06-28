Dervişoğlu: 'Kadir İnanır'ı anmayalım, yanlış anlaşılır' dediler, 50 yıllık ağabeyimi anamayacaksam batsın bu siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği 'Büyük Bayrak Mitingi’nde konuştu.

Tedavi gördüğü hastanede hayat gözlerini yuman Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın hemşehrisi olduğunu dile getiren Dervişoğlu, İnanır'ın sol görüşlü olması ve birinci çözüm sürecinde kurulan Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alması nedeniyle, mitingde kendisini anmaması yönünde öneride bulunulduğunu belirtti.

İYİ Parti lideri, "50 senelik ağabeyime Allah'tan rahmet dileyemeyeceksem, bunun riyakarlığına batacaksam, asıl bu siyaset batsın" dedi.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yeşilçam'ın yüce dağıydı. Tatar Ramazan'dı, şoför İlyas'tı. Birçok karaktere ruh verdi. Ne mutlu ki benim için her zaman Kadir ağabeydi. Fatsalı hemşehrim, delikanlı ve solcu bir ağabeyimdi. Ben de onun ülkücü, Türk milliyetçisi kardeşiydim. Hayatıma çok önemli katkılar sağladı. Aynı masada tartışıp, aynı masada gülüp ağladığım bir ağabeyimdi.

"Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın"

Bana, 'Yarın miting var. Kadir İnanır solcuydu, 'Akil Adamlar'dandı. Anmayalım başkanım, yanlış anlaşılır' dediler. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. 50 senelik ağabeyime Allah'tan rahmet dileyemeyeceksem, bunun riyakarlığına batacaksam, asıl bu siyaset batsın değerli dava arkadaşlarım. Bu durumdan ben değil, Cenab-ı Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın. Allah ruhunu şad, mekanını cennet eylesin Kadir ağabey. Sen hiç merak etme, biz bu oyunu da bozacağız Allah'ın izniyle. Sen rahat uyu."