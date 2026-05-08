Dervişoğlu: Maaş zamları vergi dilimlerinde eriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Dervişoğlu, ciddi bir işsizlik problemiyle karşı karşıya olunduğunu belirtip, "İYİ Parti'nin temel yaklaşımı; üretimi, emeği ve alın terini yeniden ayağa kaldırmaya yöneliktir. Aile, konut ve gençlerin yaşadığı kriz herkesin malumu; gençler evlenemiyorlar, evlilik yaşı çok yükseldi. Nüfus çoğalma oranı her geçen gün düşüyor. Kreş, okul, güvenlik, eğitim maliyetleri aileleri eziyor. Bugün mesele sadece ekonomi de değil, milletin aile kurabilme meselesi olarak karşımıza çıkıyor. İYİ Parti, gençlerin yeniden umut yeşertebildiği, ev alabildiği, çocuk yetiştirebileceği bir Türkiye'nin hayalini kuruyor" dedi.

"Hedefimiz; ithalata mahkum değil, kendi kendine yeten Türkiye"

Tarımın son derece kötü durumda olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Türkiye'nin yeniden kalkınması, büyükşehirlerdeki ranttan değil, Anadolu'daki üretimden geçer. İYİ Parti'nin hedefi; ithalata mahkum değil, kendi kendine yeten Türkiye. Yargı adaletsizliği ve vergi dilimlerindeki yanlışlıklar yüzünden emekçilerin ezilmesi durumu söz konusu oluyor. Vergi yükü çalışanın ve ücretlinin sırtına bindirilmiş durumda. Türkiye'de tahsil edilen verginin ayrıca üçte ikisi dolaylı vergilerden oluşuyor. Maaş zamları da vergi dilimlerinde eriyor. Alın terinden değil, ranttan ve haksız kazançtan vergi alınması gerektiğine inanıyoruz. İYİ Parti emeğin korunduğu, ücretlinin ezilmediği, adil bir vergi sisteminin inşa edilmesinden yana politikalar geliştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

"Güçlü hukuk sistemi isteyenlerin partisi olmaya devam edeceğiz"

Dervişoğlu, "Türkiye'de hemen her vatandaş, hukuk ve demokrasi krizinden bahsediyor. Yeni anayasa tartışmaları yetkiyi daha da merkezileştirme amacı taşıyor. Muhalefet üzerinde son derece ciddi bir baskı oluşturulmaya, şantaj mekanizması devreye sokulmaya çalışılıyor. Yargı siyasetin aracı haline getiriliyor. Demokrasi rekabet sistemi değil, bir kontrol sistemi haline dönüştürülmek isteniyor. Türkiye'nin sorunu; anayasa eksikliği değil, adalet eksikliğidir. Rakibini yargıyla, entrikayla, şantajla, kasetle, tehditle susturmaya çalışan anlayış demokrasi değil, korku düzenidir. Siyasetin de namusunu savunma durumunda olduğumuz ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun kamuoyuyla paylaşıyoruz. İYİ Parti olarak biz güçlü liderlik değil, güçlü hukuk sistemi isteyenlerin partisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Demokratik yönetim arzuluyoruz"

İYİ Parti'nin bugün ortaya koyduğu çizgi ne kadar net olursa olsun birtakım eleştirilerin muhatabı olduklarını belirten Dervişoğlu, "Çünkü gerçekleri konuşmak bugünlerde çok kolay bir iş değil. Üreten bir ekonomi, adil bir vergi sistemi, güçlü bir hukuk düzeni, liyakatli bir devlet anlayışı, teröre karşı tavizsiz duruş ve millet iradesini esas alan bir demokratik yönetim arzuluyoruz. Bütün mücadelemiz; milletin alın terini ve emeğini koruma mücadelesidir. Gençlerin yeniden umut yeşertebildiği, ailelerin geleceğe güvenle bakabildiği, çiftçinin toprağını terk etmediği, emekçinin de hakkını alabildiği ve ürettiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Türkiye'nin insan kaynağı başta olmak üzere elverişli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiriyorum. Bu çerçevede de Türkiye'nin kimseye mecbur ve mahkum, çaresiz, sahipsiz olmadığını da her fırsatta ifade ediyorum. Doğru yönetimle ve millet merkezli bir anlayışla Türkiye'yi ayağa kaldırmaya talip olduğumuzu İzmirlilerle de aziz milletimizle de buradan paylaşıyorum" diye konuştu.