Dervişoğlu: Öcalan’ın dışarı çıkaracağını düşünen varsa buyursun gelsinler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin de katıldığı kongrede ündeme dair değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, partisinden ayrılıp AK Parti’ye geçen İdris Nebi Hatipoğlu üzerinden tüm ayrılan milletvekillerine eleştirilerde bulunarak, “Cehenneme kadar yolları var” dedi.

Partisine ömür biçenleri de eleştiren Dervişoğlu, "Bu partiyi biz kurmadık, millet kurdu" diye konuştu.

Dervişoğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasındaki diyaloğa da değindi.

Usta'nın bütçeyle alakalı sorular sorduğunu ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin bildiği bir gerçeği ifade etti ama tüm Türkiye’nin bildiği bir gerçeğin dile getirilmesinden bile o denli rahatsız oldular ki ben bu anlamsız tepkiye anlam yükleyebilmek için çaba sarf ettim. Hadi ben Numan Kurtulmuş’u biliyorum ve tanıyorum. Onun böyle bir şeye tepki göstermesi son derece normal geliyor bana. Ama Türkiye’de neredeyse bütün siyasi partilerin sözcüleri Sayın Erhan Usta’nın yapmış olduğu eleştirileri tartışmaya başladı. İşte o zaman anladım ki hepsi bir yana biz tekiz, tek. Ne dedi Sayın Erhan Usta Kurtulmuş’a; ‘Siz bir komisyon kurdunuz, Meclis İçüzüğü'ne göre sizin böyle bir yetkiniz yok. Olmayan bir yetkiyle o komisyonu nasıl kurdunuz? Bu soruyu cevaplayın’ dedi. Bu soruyu soramayacak mıyız? Dedi ki; Türkiye’de birinci açılım süreci tutanaklarında Abdullah Öcalan denen cani Meclis’te bir komisyon kurulmasını, o zaman ki adıyla ‘Hakikat Komisyonu’ kurulmasını teklif ettiği ve komisyon başkanlığına Numan Kurtulmuş’un getirilmesi gerektiğini söylemişti. Usta, ‘Abdullah Öcalan’a bu Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?’ diye soruyor. Sormayalım mı bu soruyu? Sorulara herhangi bir cevap vermeden Sayın TBMM Başkanı oradan kalkıyor. Üslup yönüyle de partimizin sözcüsünü ağır bir dille eleştiriyor. Allah sizden razı olsun sonuna kadar sahip çıktınız Sayın Erhan Usta’ya. Ben de buradan söylüyorum; Erhan Usta’nın söylediği sözlerin, yönelttiği eleştirilerin, sorduğu soruların sonuna kadar arkasında duracağım.”

Komisyon kuruluşu ve öncesinde yaşananları hatırlatan Dervişoğlu, "Kandil’in silah bırakmak için Öcalan’ın salıverilmesi şartını sürdüğünü" söyledi.

Dervişoğlu, şöyle devam etti:

“Biz bir şey söylemiyoruz ki, ne söylüyorlarsa kendileri söylüyorlar. Anayasa’dan Türklüğün çıkarılabilmesi için Anayasanın 66’ncı maddesi, anadilde eğitimin ve dil çokluluğuna vesile olabilmek için ana dilde eğitimin gündeme getirilmesi. Ben söylemiyorum, İYİ Parti söylemiyor. Biz sadece bunların niyetlerini ifşa ediyoruz. Türkiye elbetteki üç beş tane eşkiyanın ya da onları destekleyen emperyalist devletlerin mücadelesi ile yıkılacak kadar ucuz bir devlet değil. Biz bunu biliyoruz ama tartışılmaz değerlerimizin tartışma masasına yatırılarak aşındırılmasına karşı duruyoruz. Bizim söylediğimiz bir şey yok. Biz söyleyeceğimizi başta söylemişiz. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız, bu büyük milleti böldürtmemeğiz. Bu meseleleri tartıştırmak istiyorlar. Hiç boşuna tartışmayın eğer gücünüz yetiyorsa yaşama geçirin. Bakın ben söylüyorum TBMM’ye Abdullah Öcalan’ı getirtip konuşturacağını sanan varsa; Uzun Çarşı boydan boya. Gelsin. Abdullah Öcalan’ı umut hakkı çerçevesinde dışarı çıkaracağını düşünen varsa buyursun gelsinler Uzun Çarşı boydan boya. Bu milletin birliğini, dirliğini, dilini, beraberliğini bozmaya cesaret edecek olanlar varsa işte onlara da Eskişehir burada, Türk milleti de burada. Uzun Çarşı boydan boya, buyurun gelin bekliyoruz. Hepiniz bir, biz tekiz. Bu da önemli bir derttir ama Türkiye’nin bir sürü önemli derdi vardır. CHP’ye yöneltilmiş hukuki müdahaleler yüzünden araçsallaştırılmış yargının attığı adımlar yüzünden Türkiye’nin birçok konusunu konuşamıyoruz bile. Açın televizyonlarınızı bakın işte; davalar, mahkemeler, butlanlar, kayyumlar, çeteler, mala el koymalar, tapuya el koymalar bunlarla uğraşıyoruz.”

Dervişoğlu, ekonomik politikalar üzerinden iktidarı eleştirdi, gelinen noktada kültürel aşınma yaşandığını söyledi. Dervişoğlu, bunun sorumlusunun ise 23 yıldır iktidarda olan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

“Bu para kimin cebine giriyor diye biz sormayacak mıyız”

Dervişoğlu ayrıca İngiltere ile imzalanan Eurofighter uçak anlaşmasına ilişkin ise “Almanlar bizim aldığımızdan 235 milyon pound daha ucuza almışlar. 20 tane uçak için bu fakir milletin cebinden çıkacak paranın Türk lirası karşılığı 263 milyar. Bu para kimin cebine giriyor diye biz sormayacak mıyız? Böyle bir durumda susacak mıyız?" dedi.