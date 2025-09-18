Dervişoğlu: Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller için destek mesajı paylaştı.
Orkun Özeller'in tutuklanmasına ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan da tepki geldi.
Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir!" ifadesini kullandı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', suçmalasıyla hakkında çıkarın gözaltı kararı sonrası emekli Albay Orkun Özeller adliyeye giderek teslim olmuştu. Özeller'in tutuklanmasına karar verilmişti.