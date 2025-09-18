  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dervişoğlu: Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir
Takip Et

Dervişoğlu: Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller için destek mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dervişoğlu: Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir
Takip Et

Orkun Özeller'in tutuklanmasına ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan da tepki geldi. 

Yavaş'tan Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepkiYavaş'tan Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepkiGündem

 

Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir!" ifadesini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', suçmalasıyla hakkında çıkarın gözaltı kararı sonrası emekli Albay Orkun Özeller adliyeye giderek teslim olmuştu. Özeller'in tutuklanmasına karar verilmişti. 

Gündem
Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı
Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev değişimi
AK Parti seçmeni “CHP’nin adayı İmamoğlu olsun” dedi
AK Parti seçmeni “CHP’nin adayı İmamoğlu olsun” dedi
Karalar: Her zaman olduğu gibi demokratik mücadele tavrınızı gösterin
Karalar: Her zaman olduğu gibi demokratik mücadele tavrınızı gösterin
CHP'li Kılıç: Barınma sorunu, bu yıl da yüzbinlerce öğrenciyi vurdu
CHP'li Kılıç: Barınma sorunu, bu yıl da yüzbinlerce öğrenciyi vurdu
Özel: Gelir adaletini getireceğiz, vergi adaletini getireceğiz
Özel: Gelir adaletini getireceğiz, vergi adaletini getireceğiz