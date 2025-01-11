Dervişoğlu son noktayı koydu: Bir daha bu konuyu konuşmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli Kültür Merkezi'nde Yerel Yönetimler Buluşması’nda konuştı. Son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşanan gelişmelere son kez değineceğini belirten Dervişoğlu, "Benim Müsavat Dervişoğlu olarak şahsen katlanabileceğim şeyleri, temsil ettiğim topluluğa karşı yaparsanız; size olan saygım ne olursa olsun o zaman temsil ettiğim dava arkadaşlarımın siyasi namusuna sahip çıkmak gibi bir sorumluluk taşır, bundan da hiç geri durmam. Her yerde söylüyorum kişilere saygı gösteriyorum diye dava arkadaşlarımı yarı yolda bırakıp onların başını yere eğdirmem. Benim saygı göstereceğim insanın Türk bayrağına Türk vatanına Türk milletine saygı göstermesi lazım. Onun hilafına bir iş yaparsa beni karşısında bulacağından da emin olması lazım" dedi.

"Bir daha bu konuyu konuşmayacağım"

"Bakın bu tartışmayı burada sonlandırmak için bir kere daha gündeme getiriyorum" diyen Dervişoğlu, "Bir daha bu konuyu konuşmayacağım, bundan beslenmeye çalışanlar var. Ben makul bir şekilde meseleyi anlatıyorum. Ama havuz medyası çıkıyor diyor ki Müsavat Dervişoğlu zehir zemberek sözler söyledi. Ben zehir zemberek söz sarf etmem, doğruyu konuşurum. Ben bazıları gibi bir kıtipiyozlar topluluğunu temsil etmiyorum. Ben sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye’nin geleceği olan yiğit iyi cesur partilileri temsil ediyorum. Hangi partiye mensup olursa olsun bu duygularımızı paylaşan, milletimizin her bir bireyini temsil ediyorum. O sebeple bu tartışmanın yaşatılmasının, derinleştirilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Aslında yaratacağı bir küskünlük de yoktur bana göre. Çünkü bazı kürsülerde laflar edildikten sonra aşağıya inildiğinde siyaset için söylemek mecburiyetinde kalıyoruz diyenler de vardı" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar karşı duracağız"

Türkiye’nin gündemine yeni bir anayasa değişikliği ve af tasarısı getirilmek istendiğini belirten Dervişoğlu, "Bu anayasa değişikliğiyle tek adam rejimini tahkim edip Recep Tayyip Erdoğan’ı da emri hak vaki oluncaya kadar Cumhurbaşkanı yapmayı planlıyorlar. Buradan ilan ediyorum: İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan’ı dolayısıyla tek adamlığı tahkim edecek hiçbir anayasa değişikliğine asla ve kata izin vermeyecektir. Dost düşman herkes bunu bilmelidir. Abdullah Öcalan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne getirip konuşturmak isteyenler var bunun yapılabilmesi için Abdullah Öcalan’ın önce cezaevinden serbest bırakılması lazımdır. Bunun da yine gerçekleşmesi için bir genel affın planlanmış olması muhtemeldir. Bu genel af sadece Abdullah Öcalan’ı cezaevinden çıkarmak için değil, cezaevinde yatması bu iktidar için sıkıntı yaratacak başka başka grupları ve insanlar da var. Ben kader kurbanlarının zindanlarda çürümesini istemiyorum. Ama hainlerin ve katillerin cezaevinden çıkarılmasını temin edecek hiçbir anayasal ve yasal düzenlemeye İYİ Parti olarak evet oyu vermeyeceğiz. Sonuna kadar da karşı duracağız." dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Milliyetçi ülkücü harekette yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Kurnazca kendilerini saklayan, insicamımızı sakatlama çabasında olanların maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bilinen gerçektir... Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi oluşumu hiçbir kundak sarmamıştır" demişti.

Bu sözlerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da dünkü grup toplantısında, Bahçeli'ye yanıt verdi, "Buradan kendilerine sesleniyorum: Benim saygım sana değil, oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Dervişoğlu'nun bu açıklaması sonrası Ülkü Ocaklar Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Kuduz köpek gibi havlayan bir Müsavatsın, git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" diye tehdit etti.