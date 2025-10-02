Dervişoğlu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı’yla görüşmenin yadırganacak bir şeyi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Milliyetçi Çalışma Partisi 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"Eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Meclis'in dünkü yeni yasama yılı açılışı oturumunun ardından Genel Kurul salonunun arkasındaki Başkanlık Divanı salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kendisinin de arasında bulunduğu Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ve milletvekillerinin bir araya gelmesine ilişkin soruya Dervişoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Sepkülatif birtakım şeyleri hem televizyonlarda hem sosyal medyada gördüm. Burnumdan bir ameliyat oldum ve daha önce de bacağımdan by-pass ameliyatı olmuştum, sonra bir ameliyat daha geçirdim.

Biz ameliyat olurken her tarafa haber vermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bilgisi yokmuş. Cumhurbaşkanı durumumdan haberdar olmadığı için bana geçmiş olsun demek istemiş.

Meclis Başkanlığı’nın Genel Kurul’un arkasındaki odasında bütün siyasi partiler, onlarca milletvekilinin arasında birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Televizyonlarda zirveden falan bahsediliyor. Eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır. Bu Türk siyasetinde olmaması gereken şey.

"Fikirlerinizi değiştirmedikten ve kendinizi pazarlamaya kalkışmadıktan sonra bunlar olağan şeyler"

Sayın Cumhurbaşkanı’yla da bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla da elbette ki medeni sınırlar içerisinde görüşürüm. Bütün siyasi liderler de bunu yapmalıdır.

Türk siyasetindeki kutuplaşmadan hepimiz rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu törenler hem kutuplaşmayla alakalı olumsuzlukları ortadan kaldırır hem de siyasi tansiyonu düşürür. Bunu organize edenler var mı, elbette ki var. Bundan istifade etmeye çalışmak peşinde koşanlar elbette ki varlar. Bunların bize bir faydası yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı’yla, TBMM’de bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmenin yadırganacak bir şeyi de yok. Fikirlerinizi değiştirmedikten ve kendinizi pazarlamaya kalkışmadıktan sonra bunlar olağan şeylerdir. Ama böyle ortamlardan kendilerine siyasi ikbal ve istikbal arandığına dair kanaat de siyasete hakim kılınmak isteniyorsa biz ona gelmeyiz."