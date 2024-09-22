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Dervişoğlu ve Akşener düğünde bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski Genel Başkan Meral Akşener, Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un düğününde nikah şahitliği yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Dervişoğlu ve Akşener düğünde bir araya geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un nikah şahitliğini yaptı.

Ankara'da, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününe eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de nikah şahidi oldu.

Kübra ve İstemihan çiftinin nikahını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı.

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