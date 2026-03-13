Dervişoğlu'dan, Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Muş’a geldi. Partisinin Muş teşkilatını ziyaret eden Dervişoğlu, partililerle görüştü. Parti binasındaki konuşmasında Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Dervişoğlu, “Yolda gelirken acı bir haber aldık. Hepimizin hocası Prof. Dr. Sayın İlber Ortaylı, geçen hafta pazar gününden itibaren entübe durumda hastanede tedavi görüyordu. Bugün ebediyete irtihal etmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesi başta olmak üzere de tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyorumö ifadelerini kullandı.

'Arife gününe kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dayız'

İki gündür Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu belirten Dervişoğlu, “Biliyorsunuz iki gündür bölgedeyiz. Dün Van'da bir iftar programına katıldık. Bugün Muş'ta bir il ziyareti gerçekleştiriyoruz. Buradan da Allah nasip ederse Bitlis’e gidip teşkilatımızın hazırladığı iftar programını gerçekleştireceğiz. Diler ve umarım ki ülkenin birliğine, dirliğine, beraberliğine, huzuruna ve kardeşliğine yapmış olduğumuz bu ziyaretler katkı sağlar. Arife gününe kadar vaktimizi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde geçireceğiz. Gittiğimiz yerlerde hem teşkilat mensuplarımızla, hem kanaat önderleriyle, hem sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ile hem vatandaşlarımızla görüşüyorum. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de yerel sorunları, genel sorunları oturup karşılıklı istişare etmeyi arzuluyorum. Bu kapsam içerisinde de son derece kıymetli görüşmeler yaptığımı ifade edebilirim. Bu devam edecek. Ramazan ayından sonra da sadece il ziyaretleriyle sınırlı olmayacak bu yaptığımız görüşmeler. İlçeleri de il başkanlığımızın gerçekleştirdiği bir program kapsamında ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Tek başıma gelmedim. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, genel idare kurulu üyelerimiz de bizimle birliktelerö diye konuştu.

'Bu millet hürriyetin ve istiklallin destanıdır'

Karaman’da İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Yakinen takip ettiğimiz bir husus. Ben bu hükümetin özellikle iş başına geldiği günden beri tarihimizle alakalı günlerle nazire yaptığı kanaatini taşıyorum. Bir dönem oldu hatırlıyorsunuz; Vahdettin Köşkü'nden donanmayı selamladılar. Bir dönem oldu; Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde yine Erzurum Kongresi'nin yapıldığı salonda Avrupa Birliği uyum yasaları imzalandı. Yine belli bir dönem oldu; Cumhuriyetin kuruluşunun yıldönümünde bir 29 Ekim'de Irak'ın kuzeyinden kalkan Peşmerge, Suriye'nin kuzeyine konuşlandırıldı. Bugünlerin özel seçildiği kanaatini taşıyorum. Bugün de İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde hem de Türkçe'nin başkenti Karaman'da Mehmet Bey'in diyarında özel surette böyle bir şeyin yapılmış olmasını fevkalade değerlendirmeye muhtaç bir durum olarak görüyorum. Şimdi İstiklal Marşı önce neyi ifade eder onu bilmek lazım. Bu milletin hürriyetinin ve istiklalinin destanıdır İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nın sözleri de bir başka şarkıya aranje edilebilecek sözler değildir.ö

'Ziyadesiyle yadırgadımını bilmenizi istiyorum'

Durumun tam bir delalet hali ve sapkınlık olduğuna değinen Dervişoğlu, “Dolayısıyla ben bunu yapanların Atatürk'ün o ifade ettiği gençliğe hitabesinde 'Gaflet, delalet, hıyanet' diyor ya artık bu üçünden hangisini bu millet bunu yapanlara yakıştırıyor? Doğrusunu isterseniz zaman içerisinde göreceğimize inanıyorum. Ama bana sorarsanız bu tam bir delalet hâlidir ve sapkınlıktır. Bu sapkınlığı yapanlara müdahale etmeyenler de var orada. Devletin valisi var. Bütün idari ve mülki amirler orada. Emniyet müdürü orada, alay komutanı orada, üniversite rektörü orada. Yani böyle bir sapkınlık orada hayata geçirilirken onların da buna seyirci kalmaları halini ziyadesiyle yadırgadığımı bilmenizi istiyorum. Nasıl bunu yapanlar delalet içerisindeki sapkınlarsa bunu izleyenler de bana göre makam, mevki ve ikbal kaygısına kapılmış gafillerdir. Buradan aziz milletimizi böyle bir işe vesile olanları protesto etmeye davet ediyorum. Bakın söylüyorum; Vahdettin Köşkü'nden donanma selamlama, Avrupa Birliği uyum yasaları ile ilgili Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünü planlama ve imzanın atıldığı yer seçimi olarak Erzurum Kongresi'nin yapıldığı salonun tercih edilmesi şimdi de İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Türkçe'nin başkenti sayılan Karamanoğlu Mehmet Bey'in diyarından bu işin yapılmış olması son derece dikkatli değerlendirilmesi gereken bir husustur. Gaflet, delalet, hıyanet içerisinde olanlara ve buna seyirci kalanlara da bir kere daha sesleniyorum. Türkiye sahipsiz değildirö dedi.